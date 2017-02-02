'Fırıldak Ailesi'ne bol kahkahalı gala!

Sinema - 02 Şubat 2017 09:39

Türklerin Orta Dünya’da ejderhalar, büyücüler ve orklar ile giriştikleri macera, sinema salonlarını dolduran büyük küçük herkesi çok güldürdü!GALADAN GÖRÜNTÜLER:Galaya katılanlar arasında Erdil Yaşaroğlu, Aslı Çini, Aslı Ekşioğlu, Özge Ulusoy, Avatar Atakan (Çağan Atakan Arslan) ve eşi Serap Korkmaz, Salih Keçeci, Begüm Özer ve çocukları Vera ve Ömer, Burak Kut eşi Cansen Kut ve kızları Aden, Burcu Cesur, Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Emel Ayaydın ve çocukları Dorum ve Yağmur, Esra Kızıltaş ve çocukları Ege ve Eda, Fatih ve Ayşenur Aksoy, Gökçe Çil ve çocukları, Hakan Ural, Jess Molho ve ailesi, Hande Yılmaz ve kızı, Kaan Cüreklibatur ve ailesi, Melda Aksun ve oğulları Can ve Alp, Meltem Demir ve çocukları, Nihan Dilek ve ailesi, Pelin Çebi ve ailesi, Revna Demirören ve oğlu Cemal, Sitare Akdilek ve kızları, Yeliz Yeşilmen ve kızı Asya ve Güldüy Güldüy ekibi de vardı.Ailece izlenecek 90 dakikalık bir eğlenceye davet eden çizgi sinemanın galasına ‘Fırıldak Ailesi’nin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, ve birbirinden eğlenceli karakterlere ses veren Mahmut Tuncer, Yılmaz Vural, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak katıldı, filmi davetlilerle birlikte izledi.HERKES ÇOK EĞLENECEK!Varol Yaşaroğlu, film gösteriminden önce kırmızı halıda basınla buluştu. Yaşaroğlu:“Animasyon sektörü Türkiye’de daha yeni yeni gelişiyor. Bu tür yapımların bu sektöre çok büyük katkısı olacak. Türk animasyon sektörü çok ilerleyebilir, çok iyi yerlere gelebilir. Biz güzel bir film yaptık. Umuyorum izleyici de çok eğlenecek” dedi.Grafi2000 ve BKM ortak yapımıyla beyazperdeye aktarılan “Fırıldak Ailesi Batsın Bu Orta Dünya” büyülü bir ormanın içinde, tılsımlar ve çeşitli yaratıkların arasındaki Türk usulü macera 7+ etiketiyle bugün (3 Şubat Cuma) sinemalarda!