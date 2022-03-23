Fisun'un 100'e yakın şarkısı hazır!

Şarkıcının, söz ve müziği kendisine ait olan,düzenlemesi Eser Taşkıran imzası taşıyan “Senden Sonra” adlı şarkısının klibi, Netd Müzik YouTube kanalında yayınlandı.Fisun, çıkış şarkısı “Bilemezsin”de ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu ile düet yapmıştı. 100’den fazla söz ve müziği kendisine ait şarkısı olan Fisun, en büyük hayalinin şarkılarını birçok farklı şarkıcıdan dinlemek olduğunu söyledi.