Flaş iddia! Oğulcan Engin-Miray Daner aşkı Kubilay Aka’yı çıldırttı!

Oğulcan Engin ile Miray Daner’in aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Dedikodulara göre Engin, geçtiğimiz günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner ile tanıştı. İkili arasında flörtle başlayan yakınlık ilişkiye dönüştü. Yine iddialara göre Miray Daner ile Oğulcan Engin önceki gün Bomonti’deki bir mekandan el ele çıktı.Geçtiğimiz günlerde ise Aşk 101 ekibiyle Emirgan’da bir mekanda eğlenen Kubilay Aka’nın da eski sevgilisi Miray Daner’i Oğulcan Engin’le gördüğü ve kıskançlık krizine girdiği de dedikodular arasında yer alıyor.