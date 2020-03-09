FLO, Kadın Koleksiyonu ile yeni sezona damga vuruyor!

Herkesin ayakkabıcısı FLO, şık ve modern ayakkabıların yer aldığı yeni koleksiyonuyla adeta baharı müjdeliyor. Kadın koleksiyonunda öne çıkan modellerin göz alıcı renkleri, konforlu tasarımlarla harmanlanıyor.FLO’nun yeni sezon stiletto ayakkabıları, stil sahibi kadınların radarına giriyor. Metalik ve canlı renklerle tasarlanan modeller, davetlerin, toplantıların ve özel günlerin en şık detayı oluyor.Moda dünyasında sneaker’lar yükselişe geçerken, FLO’nun sneaker koleksiyonu da en trend şekilde karşımıza çıkıyor. Kalın tabanlı sneaker’lar, boyları uzatırken kadınların tarzlarını modernleştiriyor ve rahat bir kullanım sağlıyor. Bu yıl modanın gözde parçası olan parlak detaylar, FLO’nun hologram yorumuyla sneaker’larda hayat buluyor. Günlük yaşamın kurtarıcı ayakkabıları rahat kalın tabanlı sneaker’lar, skinny jean’ler ve uzun pileli eteklerle modern ve şık bir görünüm yaratıyor.FLO’nun yeni koleksiyonu, birçok farklı tarzı bir araya getiren yüzlerce model ile her yaş grubuna hitap ediyor. İlkbaharın en çok tercih edilen modellerinden olan babet ve loafer modeller uçuşan elbiselerin, paçaları kıvrılmış jean’lerin ve mini şortların tamamlayıcısı oluyor.