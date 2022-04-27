Formula E’ye Serhat Durmuş imzası!

İLK TÜRKÇE ŞARKI
Bu yıl 8’incisi düzenlenen yarışlarda ilk kez Türkçe bir şarkı kullanıldı. Prodüktör/menajer Salih Gök, Nevzemin Production ve Formula E iş birliğiyle gerçekleşen organizasyonda şarkısı kullanıldığı için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Serhat Durmuş, önümüzdeki yıl büyük bir dünya turnesine çıkacağını da açıkladı.
GİZEMLİ İMAJ
“La Câlin”, “Hislerim”, “Yalan”, “Arres” gibi şarkıları milyon dinlenme ve görüntülenme rakamlarına ulaşan Serhat Durmuş; başta Türkiye, Hindistan, Amerika, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde büyük bir dinleyici kitlesine sahip. Durmuş, genç yaşı ve gizemli imajıyla da ilgi uyandırıyor.