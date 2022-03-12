Hüseyin Sıtkı başkanlığında gerçekleşecek 22.Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali yarışma başvuruları devam ediyor, Yazarlarımızdan Caner Ural'ın da Festival Danışmanı olduğu festivalde Uzun Metraj Film Yarışması başvuruları 25 Mart 2022, Belgesel ve Üniversiteler arası Kısa Film Yarışması başvuruları 31 Mart 2022 tarihine kadar adaylar eserlerini Filmfreeway üzerinden yarışmaya başvurabilirler.
2021 yılında Suna Yıldızoğlu ve Halil Ergün'ün Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldığı festival de 'Bilmemek' filmiyle Senan Kara En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü ' Gölgeler İçinde ' filmiyle Numan Acar En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü, Emir Özden ise 'Bilmemek ' filmindeki rolü ile Jüri Özel Ödülünü almıştı, bakalım bu yıl kimler Altın Elmaların sahibi olacak!
Geçtiğimiz yıl ayrıca Frankfurt'ta festival konukları arasında Selçuk Yöntem, Ömer Faruk Sorak, Damla Sönmez, Suavi Eren, Reha Özcan, Fusün Demirel, Reis Çelik, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Güner Özkul , Haluk Piyes, Bülent Emrah Parlak gibi Türk Sinemasının özel isimleri vardı.
Bu yıl düzenlenen 22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ne başvuracak adaylar, yarışmaya dair yönetmelik ve form bilgileri hakkında festivalin internet sitesi https://www.turkfilmfestival.de adresinden
ulaşabilecek. Film başvurularının ise, https://filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali adresinden yapılabileceğinin altı çiziliyor.
Açıklamada film kategorilerine göre başvuru adresi ve tarihleri şöyle sıralanıyor;
1. "10.Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Ulusal Uzun Metraj FilmYarışması''
Başvuru Adresi : [email protected]
Son başvuru Tarihi : 25 Mart 2022
2. "3.Ulusal Belgesel Film Yarışması"
Başvuru Adresi : [email protected]
Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2022
3."14.Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması"
Başvuru Adresi: [email protected] Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2022
Frankfurt Türk Filmleri Festivali, Haziran'da!
Her yıl sonbaharda gerçekleşen Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali bu yıl takvim değişiklik yaparak 26 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında Frankfurt'ta gerçekleşecek.
12.03.2022 14:31 Kültür-Sanat