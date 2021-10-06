Festival'de bu yıl 25 adet film gösterilecek, Selçuk Yöntem, Füsun Demirel, Güner Özkul, Ömer Faruk Sorak, Damla Sönmez, Saki Çimen, Fehmi Yaşar, Halil Ergün, Suna Yıldızoğlu, Reha Özcan, Mine Tugay, Alp Yenier, Helin Kandemir, Ece Yüksel, Senan Kara, Ömür Gedik, Nilüfer Açıkalın, Uluç Bayraktar, Serdar Akar, Emir Özden gibi isimlerin yer aldığı birçok ünlü oyuncu, yönetmen, yapımcı katılacak.
Festival kapsamında film gösterimlerine ek olarak söyleşi, panel ve konserler gibi birçok etkinlik olacak.
Film- San Vakfı proje ortalığında gerçekleşen festivalin 2020 ve 2021 Onur Ödülleri 26 Ekim gecesi sahiplerine takdim edilecek.
2020 Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Selçuk Yöntem
2020 Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Füsun Demirel
2020 Vefa Ödülü : Münir Özkul
2021 Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Halil Ergün
2021 Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Suna Yıldızoğlu
2021 Vefa Ödülü : Bilge Olgaç
Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen festivalin ödülleri bu yıl 27 Ekim akşamı Frankfurt’ta sahiplerini bulacak.
2020 yılının en iyileri
En iyi Film: "Nuh Tepesi"
En iyi Yönetmen: "Kız Kardeşler" - Emin Alper
En iyi Kadın Oyuncu: Cemre Ebüzziya, Helin Kandemir, Ece Yüksel - "Kız Kardeşler"
En iyi Erkek Oyuncu: Haluk Bilginer ve Ali Atay - "Nuh Tepesi"
En iyi Görüntü Yönetmeni: "Aden" - Barış Aygen
En iyi Senaryo Kronoloji: Ali Aydın
Birol Ünel Jüri Özel Ödülü: "Kraliçe Lear"
12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması - Türkiye birincisi: "Yaylacı" - Fatih Ertekin
12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması - Almanya birincisi: "Barfuss Durch Glas" - Timur Küçükince
1. Belgesel Yarışması birincisi: "Sevan the Craftsman" ve "Kadın Olmanın Günahı" filmleri - Ümran Safter
2021 En İyileri 30 Ekim Cumartesi gecesi sahiplerini bulacak.
Frankfurt’ta Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Suna Yıldızoğlu ve Halil Ergün’e verilecek!
21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Hüseyin Sıtkı başkanlığında gerçekleşecek festival 25 Ekim- 30 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen festivalin ödülleri bu yıl dağıtılacak.
06.10.2021 19:55 Kültür-Sanat