Frankfurt’ta Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Suna Yıldızoğlu ve Halil Ergün’e verilecek!

Festival'de bu yıl 25 adet film gösterilecek, Selçuk Yöntem, Füsun Demirel, Güner Özkul, Ömer Faruk Sorak, Damla Sönmez, Saki Çimen, Fehmi Yaşar, Halil Ergün, Suna Yıldızoğlu, Reha Özcan, Mine Tugay, Alp Yenier, Helin Kandemir, Ece Yüksel, Senan Kara, Ömür Gedik, Nilüfer Açıkalın, Uluç Bayraktar, Serdar Akar, Emir Özden gibi isimlerin yer aldığı birçok ünlü oyuncu, yönetmen, yapımcı katılacak.Festival kapsamında film gösterimlerine ek olarak söyleşi, panel ve konserler gibi birçok etkinlik olacak.Film- San Vakfı proje ortalığında gerçekleşen festivalin 2020 ve 2021 Onur Ödülleri 26 Ekim gecesi sahiplerine takdim edilecek.2020 Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Selçuk Yöntem2020 Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Füsun Demirel2020 Vefa Ödülü : Münir Özkul2021 Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Halil Ergün2021 Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Suna Yıldızoğlu2021 Vefa Ödülü : Bilge OlgaçGeçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen festivalin ödülleri bu yıl 27 Ekim akşamı Frankfurt’ta sahiplerini bulacak.2020 yılının en iyileriEn iyi Film: "Nuh Tepesi"En iyi Yönetmen: "Kız Kardeşler" - Emin AlperEn iyi Kadın Oyuncu: Cemre Ebüzziya, Helin Kandemir, Ece Yüksel - "Kız Kardeşler"En iyi Erkek Oyuncu: Haluk Bilginer ve Ali Atay - "Nuh Tepesi"En iyi Görüntü Yönetmeni: "Aden" - Barış AygenEn iyi Senaryo Kronoloji: Ali AydınBirol Ünel Jüri Özel Ödülü: "Kraliçe Lear"12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması - Türkiye birincisi: "Yaylacı" - Fatih Ertekin12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması - Almanya birincisi: "Barfuss Durch Glas" - Timur Küçükince1. Belgesel Yarışması birincisi: "Sevan the Craftsman" ve "Kadın Olmanın Günahı" filmleri - Ümran Safter2021 En İyileri 30 Ekim Cumartesi gecesi sahiplerini bulacak.