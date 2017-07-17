Unutulmaz geccelerde bu hafta...
Salı geccesi: Sibel Köse (Caz)
Çarşamba geccesi: Vildan Demir (Türkçe geccesi)
Perşembe geccesi: Berrak Çetinkaya (Latino)
Cuma geccesi: DJ Can Top & Brenda Live (Elektro Vokal)
Cumartesi geccesi: Ödül & Funk Alaturca (Pop-Rock-Funk)
Frankie Nişantaşı'da her gecce müzik dolu dakikalar!
Şehrin moda ve sanat merkezinin kalbi, İstanbul'un en gözde semtlerinden Nişantaşı'ndaki Sofa Otel'in en üst katında yer alan Frankie İstanbul mükemmel servisi, renkli ambiansı ve leziz menüsü ile öğle ve akşam yemekleri için hizmetinizde... Salı'dan Pazar geccelerine uzanan dopdolu müzik dakikalarını da kaçırmamak gerek!Eğlence - 17 Temmuz 2017 16:14
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