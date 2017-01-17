Frankie'de eğlence bitmiyor
Black Nights'da bu hafta yer yerinden oynayacak! Barbaros, Nev, Metin Arolat ve Sibel Tüzün Frnakie sahnesinde olacak.Eğlence - 17 Ocak 2017 10:27
Nişantaşı'nın sevilen mekanı Frankie, lezzetleriyle olduğu kadar eğlencesiyle de adından sıklıkla söz ettiriyor. Sevilen lezzetleri ile misafirlerini büyüleyen Frankie'de her hafta gerçekleşen Black Nights konseptli gecceler bu hafta bomba gibi geliyor. 17 Ocak salı akşamı Barbaros'un keyifli performansı ile başlayacak olan Black Nights, 18 Ocak'ta Nev, 19 Ocak'ta Metin Arolat ve 20 Ocak'ta Sibel Tüzün'ü ağırlayacak.
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