Fransa'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Fransa’da bugün ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sandıktan yüzde 65,1 oyla Emmanuel Macron önde çıkarak yeni cumhurbaşkanı oldu. Aşırı sağcı Le Pen yenilgiyi kabul ederek Macron'u tebrik etti.

Diğer Haberler - 07 Mayıs 2017 21:26

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre yeni cumhurbaşkanı, En Marche (Yürüyüş) hareketinin lideri 39 yaşındaki Emmanuel Macron oldu.



Sonuçların açıklanmasından sonra ellerinde Fransa bayrağı ile Yürüyüş hareketinin renklerini taşıyan Macron taraftarları, kutlamaların yapılacağı Louvre Müzesi’nin önünde yer alan meydanı doldurdu.



FRANSA’DA AŞIRI SAĞ, TARİHİN EN YÜKSEK OY ORANINA ULAŞTI

İkinci turda Macron’un rakibi aşırı sağ Marine Le Pen’e verilen oylar ise yüzde 34,9'da kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Le Pen’in aldığı oy oranı ise aşırı sağın elde ettiği en yüksek oy oldu.



TARİHİN EN DÜŞÜK İKİNCİ KATILIMI

Seçimlere katılım oranı yüzde 74de kaldı. Bu oran 1969 yılındaki ikinci tur seçimlerinden sonraki en düşük katılımlı seçim olarak kayıtlara geçti. 2012 yılında ikinci tur seçimlerine katılım oranı yüzde 80 olarak gerçekleşmişti.



(DHA)

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