Fredo'nun yükselişi devam ediyor!

Daha önceleri yetenekli bir dans sanatçısı olan Fredo gerçek adı ile Ferdi Akgün, yakın zamanda yayınladığı şarkılarına yenilerini ekledi bu aralar. 28 Mayıs tarihinde tüm ditijal de sevenlerine sunduğu söz ve müziği kendisine ait olan ' Kafam Nasıl Güzel ' yanında Haziran başında yayınladığı yine söz ve müziği kendisine ait olan ' Ben Bir Hayvanım ' ile büyük bir çıkış yapan rapçinin en önemli özelliklerinden biri kliplerini kendi tasarlıyor olması.Yakın zamanda çıkaracağı şarkıları için hazırlık aşamasında olan Fredo sonbahar da çıkarağı yeni EP leri için çalışmakta.