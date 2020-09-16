Frida Kahlo, Karaca ürünlerinde!

Karaca’nın tasarladığı Frida Kahlo desenli ürünler, eserleri ile bir döneme imzasını atmış ressamı bir kez daha hatırlatıyor. Karaca ürünleri, Frida Kahlo’nun sanat ve aşk dolu yaşam hikâyesi ile buluşuyor.Frida Kahlo’nun sanat tarihini değiştiren çizgileriyle hayat bulan Karaca Frida Serisi, sofralarda nostaljik ama modern bir hava estiriyor. Bir sofrada ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünleri barındıran Frida Serisi’nde pasta tabağından kahve fincanına, yemek tabağından kâse ve çukur tabaklara, katlı kurabiyelik, baharatlık ve tepsilere varana kadar her detay düşünülmüş… Frida Serisi ürünlerini, tek tek tercih edilebildiği gibi zevke göre kombinlenerek istenen takım oluşturulabiliyor.Frida Serisi üzerindeki desenler sayesinde tablo gibi sofralar hazırlanıyor. Karaca, Frida Kahlo gibi güçlü bir karakterin yaşamının izleri ve derin çizgileri ile sofradaki iddiasını ve gücünü vurguluyor.Viva la Vida “Hayatı Yaşa” felsefesi ve imzası ile kendisinden sonraki dönemlerde her zaman anılan Frida Kahlo’dan esinlenilen Karaca Frida Serisi’nin zengin ürün çeşitlerine Karaca mağazalarından ve www.karaca.com ’dan ulaşabilirsiniz.