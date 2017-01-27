Frikikten son anda kurtuldu

Dünya Magazin - 27 Ocak 2017 16:30

Jennifer Lopez ve Drake dudak dudağa

Jennifer Lopez, Rihanna'nın büyük aşkını çaldı

Bir süredir ünlü şarkıcı Rihanna'nın büyük aşkı Drake ile olan birlikteliği ile magazin gündemine bomba gibi düşen Jennifer Lopez, geçtiğimiz gün katıldığı bir davette frikik vermemek için zor anlar yaşadı. Dünyaca ünlü bir moda markası için ayakkabı koleksiyonu hazırlayan Lopez, koleksiyonun Los Angeles'ta gerçekleşen lansmanında tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Lansmana beyaz ceket ile katılan ünlü şarkıcı, derin dekolteli ceketi yüzünden zor anlar yaşadı. Tasarladığı ayakkabıyı basına göstermek isteyen Lopez, büyük bir frikiğin köşesinden son anda döndü.Drake ile yaşadığı ilişki ile eleştiri oklarını üzerine çeken Lopez, Rihanna hayranlarını da sinirlendirmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Lopez'in Kanadalı rap şarkıcısı Drake tarafından porno yıldızı Rosee Divine'le aldatıldığı iddia edildi. Konu hakkında taraflar henüz resmi bir açıklama yapmadı...