Fuat Güner: "Görünüşüme aldanmayın!"

Radyonun yanı sıra görüntülü olarak best fm youtube kanalından da yayınlanan program bol kahkahalı geçti.Yasemin Şefik'in; "Mazhar Alanson, Özkan Uğur kendilerini daha net belli ediyorlar kendilerini...Siz daha bir sessiz, sakin görünüyorsunuz. Bence aralarında amiyane tabirler en fırlama sizsiniz..." yorumu üzerine Fuat Güner; Görünüşe aldanmayın...cevabını vererek kahkaha attı.