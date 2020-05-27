Radyonun yanı sıra görüntülü olarak best fm youtube kanalından da yayınlanan program bol kahkahalı geçti.
Yasemin Şefik'in; "Mazhar Alanson, Özkan Uğur kendilerini daha net belli ediyorlar kendilerini...Siz daha bir sessiz, sakin görünüyorsunuz. Bence aralarında amiyane tabirler en fırlama sizsiniz..." yorumu üzerine Fuat Güner; Görünüşe aldanmayın...cevabını vererek kahkaha attı.
Fuat Güner: "Görünüşüme aldanmayın!"
Müzik tarihinin birbirinden ayrılmayan en önemli grubu MFÖ'nün Fuat Güner'i, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu.
27.05.2020 13:34 Kültür-Sanat