Fuat Güner: "Görünüşüme aldanmayın!"

Müzik tarihinin birbirinden ayrılmayan en önemli grubu MFÖ'nün Fuat Güner'i, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu.

27.05.2020 13:34 Kültür-Sanat

Fuat Güner: "Görünüşüme aldanmayın!" Radyonun yanı sıra görüntülü olarak best fm youtube kanalından da yayınlanan program bol kahkahalı geçti.

Yasemin Şefik'in; "Mazhar Alanson, Özkan Uğur kendilerini daha net belli ediyorlar kendilerini...Siz daha bir sessiz, sakin görünüyorsunuz. Bence aralarında amiyane tabirler en fırlama sizsiniz..." yorumu üzerine Fuat Güner; Görünüşe aldanmayın...cevabını vererek kahkaha attı.
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