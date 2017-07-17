Şarkıcı Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu, geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Müge Akkoyunlu'nun cenazesi, Salı günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra, aynı mezarlıkta toprağa verilecek.
Fulden Uras bu haberi sosyal medya adreslerinden paylaştı.
Fulden Uras'ın annesi vefat etti
Şarkıcı Fulden Uras anne acısıyla sarsıldı.Magazin - 17 Temmuz 2017 11:18
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