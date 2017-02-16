Fulin'den Aleyna Tilki'ye sert cevap!

Genç şarkıcı Aleyna Tilk'nin "Instagram hesabımı kapattıran şizofren insanı biliyorum" sözleri Fulin'i sinirlendirdi.

Magazin - 16 Şubat 2017 11:00
Önceki gün twitter hesabı çalınan Aleyna Tilki’nin "Hesabımı kapattıran şizofren insanı biliyorum! Kafayı sıyırmış aptal!" sözlerine genç şarkıcı Fulin’den yanıt geldi.

Şarkıcı Fulin şunları söyledi: "Aleyna yakınlarına 'Hesabımı Fulin kapattı' diyormuş. Bu kızdan bıktım, peşimi bıraksın." Bu açıklamaların ardından Instagram hesabından da paylaşım da bulunan Fulin, isim vermeden "Bir insanın kalbi ancak bu kadar kötü olur. Allah’a havale ettim ben, iblis! Kıskanç obsesif. Düş yakamdan" notunu yazdı.

Bu kavganın akşamında bir mekanda sahne alan Fulin kendisine hatırlatılan "Emrah Karaduman benim eski sevgilimdi. Aleyna Tilki onu elimden aldı" sözleri üzerine de "Ben onlar hakkımda yorum yapmak istemiyorum. Her şeyi açıkladım daha önce. Herkes Allah’ından bulsun" açıklamasında bulundu.



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