Fulya Öztürk, Fatih Portakal'a sert çıktı: "Siz beni aşağılayamazsınız!"

Fatih Portakal, Fox TV'de ekrana gelen Fulya Öztürk'ün sunduğu "Umudun Olsun" programıyla ilgili bir haberi Twitter'da paylaşarak, "Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. “Halk bunu izliyor, istiyor” demekse ilkesizlik" yorumunda bulundu.Bu sözler sunucu Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı. İsim vermeden kendisini eleştiren eski Fox Haber sunucusu Fatih Portakal'a yüklenen Öztürk, "Siz beni oturduğunuz yerden küçümseyip aşağılayamazsınız. Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz. Siz ekmek yediğiniz yere bile laf ediyorsunuz" iddiasında bulundu.