Fulya Zenginer anne olmak için gün sayıyor: Milan ve ben!

'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), anne oluyor. Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi yaklaşık beş ay önce duyurmuştu.Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, bebeğinin adını 'Milan' koyacağını açıklamıştı. Anne olmak için sabırsızlanan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.Büyüyen karnını gözler önüne seren Fulya Zenginer, yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Zenginer, gönderisine, "29. hafta... Milan ve ben..." notunu düştü. Takipçileri Fulya Zenginer'in paylaşımına, "Çok duygulandırıcı...", "Annelik nasıl da yakıştı..." ve "Son göbekli haftaların..." şeklinde yorumlarda bulundu.