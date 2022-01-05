Fulya Zenginer bebeğinin ismini açıkladı

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), anne oluyor. Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi yaklaşık üç ay önce duyurmuştu.Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, önceki gün objektif karşısına geçti. Kırmızı renkli ve kuzu desenli kombiniyle poz veren ünlü isim, belirginleşen karnını da gözler önüne serdi.Bir hayli keyifli olduğu görülen Zenginer, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Güzel oyuncu, ayrıca, paylaşımına, "Milan..." notunu düşerek, bebeğinin ismini de ilk kez açıklamış oldu.Öte yandan birkaç gün önce de Fulya Zenginer’e, eşi Kuntay Tarık Evren’den bebek hediyesi geldi. Grafik sanatçısı, dört ay sonra erkek bebek dünyaya getirecek oyuncuya İtalya’nın Milano şehrinden ev aldı. Çift, yaz aylarında şehre giderek, hem tatil yapacak hem de tarihi yerleri gezecek.