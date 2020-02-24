Fulya Zenginer'in yeni imajı!

Ekrandaki başarısının ardından şimdi de eşi Küntay Tarık Evren ile Youtube kanalı kurarak yaşadığı deneyimlerini izleyenleriyle paylaşan Zenginer, önümüzdeki günlerde birbirinden renkli içerikleriyle sosyal medyada da adından sıkça söz ettirecek. Ünlü oyuncunun Amerika’da trendler arasında olan yeni saç tasarımının ise hayranları tarafından nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu oldu.