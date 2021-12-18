Funda Arar'dan yeni albüm müjdesi

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Funda Arar, "Yeni albüm çalışmamız var, aranjelere başladık. 2022 Mart ayı gibi düşünüyoruz. Albüm yapmayı özledim, biliyorum ki dinleyenlerim de benden albüm bekliyorlar, özlediler. Ben de çok istiyorum. Çünkü sık sahne yapan biriyim, sahnede yeni şarkılar lazım. Yeni enerji yeni heyecan lazım. O yeni albümün enerjisi çok başka oluyor tabi ki" dedi.Konsere Songül Sarpbaş imzalı altın rengi derin yırtmaçlı elbisesiyle çıkan Funda Arar, ikinci yarıyada siyah elbisesi ve güzelliğiyle izleyenleri büyüledi. 3 saat sahnede kalan Arar, programını alkışlar eşliğinde noktaladı.