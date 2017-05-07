Funda Arar'ın ailesiyle Dubai tatili

Eşi Febyo Taşel, oğullarıyla birlikte Dubai’ye giden Funda Arar, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Magazin - 07 Mayıs 2017 10:00
Funda Arar'ın ailesiyle Dubai tatili
Yoğun bir çalışma dönemi sonunda 5 günlük bir kaçamak yapan Arar ile eşi Febyo Taşel, oğullarıyla birlikte Dubai’ye gitti.

Ünlü şarkıcı, ailesiyle denizin ve güneşin tadını çıkardı. Arar, ayrıca ünlü mağazaları dolaşıp yeni sezon alışverişi yaptı.

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