Yoğun bir çalışma dönemi sonunda 5 günlük bir kaçamak yapan Arar ile eşi Febyo Taşel, oğullarıyla birlikte Dubai’ye gitti.
Ünlü şarkıcı, ailesiyle denizin ve güneşin tadını çıkardı. Arar, ayrıca ünlü mağazaları dolaşıp yeni sezon alışverişi yaptı.
Funda Arar'ın ailesiyle Dubai tatili
Eşi Febyo Taşel, oğullarıyla birlikte Dubai’ye giden Funda Arar, denizin ve güneşin tadını çıkardı.Magazin - 07 Mayıs 2017 10:00
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