Funda Arar'ın ailesiyle Dubai tatili

Magazin - 07 Mayıs 2017 10:00

Yoğun bir çalışma dönemi sonunda 5 günlük bir kaçamak yapan Arar ile eşi Febyo Taşel, oğullarıyla birlikte Dubai’ye gitti.Ünlü şarkıcı, ailesiyle denizin ve güneşin tadını çıkardı. Arar, ayrıca ünlü mağazaları dolaşıp yeni sezon alışverişi yaptı.