Furkan Andıç ile Miray Daner’li Kara Tahta’ya bomba isim

ÜS Yapım’ın TRT için hazırladığı Kara Tahta kod adlı dizi merakla bekleniyor.Başarılı yönetmen Ender Mıhlar’ın çekeceği diziyi Erkan Birgören yazıyor. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken projenin mekan çekimleri başladı.Miray Daner ile Furkan Andıç’ın başrol oynayacağı dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili yeni bilgiler de gün yüzüne çıkıyor.Birsen Altıuntaş'ın haberine göre; Dizinin Atlas’ı Furkan Andıç’ın babasını Cengiz Bozkurt canlandıracak. Komedi projelerinin aranılan ismi Bozkurt, bu kez ters köşe bir role hayat verecek.