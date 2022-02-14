Furkan Andıç’tan epilepsi hastalarına anlamlı destek

Ünlü oyuncu Furkan Andıç epilepsi hastalarının ön yargılarla mücadelesine destek olmak için Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu. Andıç, 14 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında kameralar karşısına geçti

14.02.2022 20:02 Magazin

Furkan Andıç’tan epilepsi hastalarına anlamlı destek Furkan Andıç, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin altı yıldır sürdürdüğü Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına gönüllü destek olarak farkındalık elçisi oldu.

Furkan Andıç'tan kısa film hazırlığı!

Furkan Andıç'tan kısa film hazırlığı!



Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Andıç, “Kampanyanın taşıyıcı ikonu mor gözlükler, bize epilepsi hastalarıyla ilgili bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini hatırlatıyor, umarım ben de farkındalık çalışmalarına katkı sağlarım ve bu konuda hepimiz daha bilinçli oluruz” dedi.

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14 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında yayınlanan farkındalık filminde yer alan Andıç, epilepsi hastalığına karşı ön yargılar nedeniyle ülkemizde toplumun yüzde 60’ının çevresinde epilepsi hastası bireylerin olmasından dolayı rahatsızlık duymasının, alınacak çok yol olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı. Andıç, “#UzunLafınKısası farkındalık çok zor bir şey değil” diyerek herkesi epilepsi farkındalığını birlikte öğrenmeye ve öğretmeye davet etti.
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