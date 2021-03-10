Furkan Andıç'tan kısa film hazırlığı!

Tasarladığı ve üzerinde çalıştığı hikayelerden birinin senaryosu tamamlanmak üzere. Yazdığı kısa filmin en kısa sürede çekilmesini planlayan Andıç, yakın oyuncu ve yönetmen arkadaşlarıyla da projesini paylaşmaya başladı.Furkan Andıç, Fethi Karaduman'ın yaptığı fotoğraf çekiminde yeni bıyıklı imajıyla objektif karşısına geçti.