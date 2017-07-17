Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'da yok!

Dizi - 17 Temmuz 2017 11:50

Survivor'dan döndükten sonra yine oyunculuğa ağırlık veren Furkan Kızılay, yeniden çekilecek Çocuklar Duymasın'da rol almayacağını açıkladı.İspanya'da düzenlenen Madrid Uluslararası Film Festivali'nde Alpgiray Uğurlu'nun yönettiği 'Organik aşk Hikayeleri' filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Furkan Kızılay, "İlk yurt dışı festivalimde ilk ödülü aldım. Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç' olmak istemiyorum" açıklamasında bulundu.