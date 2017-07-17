Survivor 2017'de Ünlüler takımında yarışan oyuncu Furkan Kızılay önceki akşam Bebek’te görüntülendi.
Sevgilisiyle trafikte objektife takılan oyuncu, muhabirleri görünce panik yaptı. “Aman çekmeyin abi. Aman aman” diyen oyuncu, yol açılınca hızla oradan ayrıldı.
İspanya’da düzenlenen Madrid Uluslararası Film Festivali’nde Alpgiray Uğurlu’nun yönettiği ‘Organik Aşk Hikayeleri’ndeki rolü ile Furkan Kızılay ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülünü almıştı. Kızılay, “İlk yurt dışı festivalimde ilk ödülü aldım. Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar ‘Havuç’ olmak istemiyorum” demişti.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Furkan Kızılay'ın panik anları!
Önceki akşam Bebek’te sevgilisiyle görüntülenen Furkan Kızılay, muhabirleri görünce panik yaptı.Magazin - 18 Temmuz 2017 05:00
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