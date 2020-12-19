Furkan Palalı'ya yurtdışından seslendiler!

‘No 309’ ve ‘Benim Tatlı Yalanım’ dizileri ile özellikle İspanya ve İtalya’da büyük hayran kitlesine sahip olan Furkan Palalı, şimdilerde ise ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisindeki performansı ile dünyanın birçok ülkesinde büyük beğeni topluyor. Kimi hayranı diziden kareler paylaşarak Palalı’ya sevgisini dile getirirken, kimileri de duygularını çektikleri videoları yayınlıyor. Son olarak zoom üzerinden bir araya gelen Şili, İtalya, İspanya ve Makedonya’daki kadın hayranları, yakışıklı oyuncuya övgüler yağdırırken, dizinin gelecek bölümleriyle ilgili de tahminlerde bulundu.