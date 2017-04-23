Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. TT Arena’da maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Futbol - 23 Nisan 2017 19:00

İŞTE İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatıf, Lens, Robin van Persie



Süper Lig'deki son maçında Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Galatasaray 49 puanla dördüncü sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 50 puanla üçüncü durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğiyle oynayacağı müsabakadan 3 puanla ayrılarak rakibinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakibiyle Kadıköy'de oynadığı maçı 2-0 kaybetmişti.



İlk yarıda Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı

Lig lideri Beşiktaş’ın 11 puan gerisinde son 7 haftaya giren sarı-lacivertliler, ikincilik iddiasını devam ettirmek için Türk Telekom Arena’dan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Süper Lig’de son iki maçını kazanarak puanını 50’ye yükselten sarı-lacivertliler, ikinci Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde, dördüncü Galatasaray’ın ise 1 puan önünde üçüncü sırada haftaya başladı.



Son 4 deplasman maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, Galatasaray’ı da dış sahada yenerek ilk 3 sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.



Bu sezon sergilediği performansla zirve yarışında geride kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, kendisi gibi kötü bir dönem geçiren rakibini mağlup etmeye çalışacak. Süper Lig’deki son maçında Medipol Başakşehir’e 4-0 mağlup olan Galatasaray 49 puanla dördüncü sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 50 puanla üçüncü durumda bulunuyor.



Sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğiyle oynayacağı müsabakadan 3 puanla ayrılarak rakibinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakibiyle Kadıköy’de oynadığı maçı 2-0 kaybetmişti.



Sneijder ve De Jong dönüyor

Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor’un son haftalarda tercih etmediği Hollandalı Wesley Sneijder ve Nigel de Jong’a derbi maçta görev vermesi bekleniyor. Hırvat teknik adamın, aynı şekilde son maçlarda oynatmadığı Sabri Sarıoğlu ile Medipol Başakşehir maçında yedek soyundurduğu Lukas Podolski’nin de derbide ilk 11’de yer alması öngörülüyor. Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli sakatlığı bulunan Serdar Aziz dışında eksik bulunmuyor.



Galatasaray'da 4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Selçuk İnan, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Josue Pesqueira bu akşam sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 29. haftasındaki Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Bu arada derbi için şu ana kadar yaklaşık 25 bin bilet satılırken, Türk Telekom Arena’da 17 bin civarında da kombine kart sahibi var.



Van der Wiel’in forma giymesi zor

Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Gregory van der Wiel’in derbide forma giymesi zor gözüküyor. Son haftalarda ilk 11’de şans bulan Hollandalı sağ bek, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda adalesindeki sıkıntı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Van der Wiel’in derbiye yetişmemesi durumunda yerine Şener Özbayraklı forma giyecek. Kolundaki kırık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı forvet Jose Fernandao da derbide yer alamayacak.



Fenerbahçe'de 8 oyuncu ceza sınırında

Sarı-lacivertli takımda Galatasaray derbisi öncesi 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Volkan Demirel, Robin van Persie, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, bu akşamki maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 29. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.



Bu sezon derbi kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 3 derbiyi de kaybetmedi. Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında evinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederken, Beşiktaş’la golsüz berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ise Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 yendi. Fenerbahçe, bu sezon derbilerde kalesini gole kapatmayı da başardı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, iki Beşiktaş, bir Galatasaray derbisinde gol yemedi. Fenerbahçe, Süper Lig’de son 5 derbi maçta da rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Son derbi yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında, 27 Eylül 2015’te Beşiktaş karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra ligde oynadığı 5 derbide 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.



Derbi golcüsü Van Persie

Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Van Persie, bu sezon sarı-lacivertlilerin derbilerde attığı 3 gole de imza koydu. Sezonun ilk yarısında Galatasaray’a 2 gol atan Van Persie, ligde Beşiktaş’la 0-0 biten derbide ise tabelayı değiştiremedi. Van Persie, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş’a Vodafone Arena’daki ilk yenilgisini tattıran isim oldu. Van Persie, Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı maçtaki tek gole imza atmayı başardı. Van Persie’nin Fenerbahçe kariyerinde 8 derbide 4 golü bulunuyor.



Fenerbahçe taraftarı 2 bin 228 gün sonra

Fenerbahçe taraftarı, deplasman yasağının kalkmasıyla 2 bin 228 gün sonra Türk Telekom Arena’ya gidecek. Son olarak Galatasaray deplasmanına 18 Mart 2011’de giden sarı-lacivertli taraftarlar, 6 yıl sonra yine dış sahada takımlarını destekleyebilecek. Türk Telekom Arena’nın açılışından sonraki ilk derbide takımlarının 2-1’lik galibiyetine tanık olan Fenerbahçeli taraftarlar, ikinci defa Seyrantepe’deki statta misafir olarak yer alacak.

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