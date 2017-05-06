Galatasaray 1-3 Kasımpaşa

Galatasaray; Trabzonspor'un yenildiği günde, Fenerbahçe ise Beşiktaş ile zorlu maça çıkacağı haftada Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 mağlup oldu. Seyircisiz oynanan mücadelede Tolga Ciğerci 59'da kırmızı kart gördü.

Futbol - 06 Mayıs 2017 20:50

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. TT Arena’da seyircisiz oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-1 kaybederek avantaj haftasında ağır yenilgi aldı.



Paşa’nın gollerini Castro (2) ve Turgut Doğan Şahin kaydetti. Aslan’ın tek golü ise 90+1’de Sneijder’den geldi. Tudor’un Bruma’yı 18. dakikada oyundan alması maçın skor yanındaki en flaş gelişmesi olurken, Tolga Ciğerci 59. dakikada çift sarı kartla oyun dışına gönderildi.



Galatasaray, Trabzonspor’la farkı açma ve Fenerbahçe’nin derbi oynayacağı haftada 3 puanı hanesine yazdırma şansını değerlendiremedi. Tudor’un öğrencileri 52 puanla 4. sırada yer alırken, gelecek hafta Gaziantepspor ile deplasmanda karşılaşacak. 40 puanla 7. sıraya yükselen Kasımpaşa ise düşme hattındaki Rizespor’u sahasında ağırlayacak.



GOL PERDESİNİ PAŞA AÇTI

Dakikalar 25’i gösterdiğinde ilk gol geldi. Kasımpaşa’da Veigneau’nun gönderdiği uzun pasta Ahmet Çalık boşa çıkınca Adem topu aldı. Onun ara pasında gerilerden gelen Castro ceza sahası ön çizgisinden gelişine yerden vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.



TOLGA CİĞERCİ OYUN DIŞI!

İlk sarı kartını 10 dakikada gören Tolga Ciğerci, 59. dakikada orta alanda Pavelka’ya yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartla kırmızıyı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



PENALTI İTİRAZI SONRASI GOL GELDİ

Dakikalar 63’ü gösterdiğinde Sneijder’in ortasında kafalardan seken top Kasımpaşa savunmasında Abdullah’a çarptı, bu pozisyonda Galatasaraylılar penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

Kontra atağa çıkan Kasımpaşa’da sağ kanattan Popov ortaladı, ön direkte dar açıya rağmen Turgut Doğan müthiş bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-2.



CASTRO YİNE SAHNEYE ÇIKTI

81. dakikada Galatasaray atağa çıkarken Podolski topu kaptırdı. Devamında Turgut’un ara pasıyla Castro sağdan ceza alanına girdi ve karşı karşıya pozisyonda yerden, düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 0-3.



SNEIJDER’DEN HARİKA FÜZE

90+1. dakikada Wesley Sneijder ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla kaleci Ramazan’ı avladı. Üst direğe çarpan top zemine de vurarak ağlarla buluştu: 1-3.



Kaynak: sozcu.com.tr

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