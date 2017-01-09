Suudi Arabistan takımı Ettifaq ile hazırlık karşılaşması oynayan Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
GOLLER: Kanoo 20, Al Jamaan 25, Al Kuwaykibi 70 / Bruma 81
Galatasaray Arabistan'da dağıldı!
Galatasaray, özel bir maç için gittiği Suudi Arabistan'da Al Ettifaq'a 3-1 yenildi.Futbol - 09 Ocak 2017 21:22
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