Galatasaray Arabistan'da dağıldı!

Galatasaray, özel bir maç için gittiği Suudi Arabistan'da Al Ettifaq'a 3-1 yenildi.

Futbol - 09 Ocak 2017 21:22
Galatasaray Arabistan'da dağıldı!
Suudi Arabistan takımı Ettifaq ile hazırlık karşılaşması oynayan Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

GOLLER: Kanoo 20, Al Jamaan 25, Al Kuwaykibi 70 / Bruma 81
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