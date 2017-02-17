Galatasaray, DAÇKA'yı devirdi!

Galatasaray Odebank’a 77-71 yenilen Darüşşafaka Doğuş, Integral Forex Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti. Daçka’da Wanamaker’ın 24 sayısı galibiyete yetmedi.

Basketbol - 17 Şubat 2017 12:25

Maça Darüşşafaka Doğuş Wanamaker, Bertans, Anderson, Clyburn ve Zizic ilk beşiyle çıktı. Galatasaray Odebank’ın ilk beşi ise Sinan, Göksenin, Schilb, Micov ve Pleiss’tan oluştu. Düşük skorlu ilk çeyrekte Darüşşafaka Doğuş özellikle Wanamaker’ın etkili olduğu ilk 5 dakikayı 5-11 önde geçti. Galatasaray Pleiss’ın sayılarıyla hamle yapıp 9. dakikada önce rakibini yakaladı sonra da 13-11 öne geçti. Çeyrek sonunda 13-13 eşitlik vardı.



İkinci çeyrekte Galatasaray’da hücumda devreye Daye’i soktu ve onun sayılarıyla 16. dakikayı 26-22’lik üstünlükle geçti. Bu dakikadan itibaren Daçka hücumda topu daha iyi dolaştırdı ve Bertans’la eşitliği yakaladıktan sonra (30-30) Wanamaker’ın basket faulüyle de öne geçti (30-33). İlk yarıyı da Darüşşafaka Doğuş bir sayı farkla önde bitirdi: 35-36. Bu yarıda Daçka’dan Wanamaker ve Galatasaray’dan Pleiss 13’er sayı üretti.



MAÇ SON ÇEYREKTE ÇÖZÜLDÜ



Üçüncü çeyrekte iki takım da penetrelerle ısrarla çembere gitti ve karşılıklı sayılarla 25. dakika 45-45 beraber geçildi. Wanamaker’ın iyi yönettiği Daçka 28. dakikada 4 sayılık (49-53) bir fark yakaladı. Ama Galatasaray sık sık faul çizgisine gidip isabet bularak çeyrek sonunda farkı bire indirdi: 52-53.



Son çeyreğe iyi başlayan taraf Galatasaray oldu. Daçka’yı çemberden uzaklaştıran sarı-kırmızılılar hücumda da özellikle Micov ile Schilb’in sayılarıyla 36. dakikada 61-54 öne geçti. Ancak koç Blatt’ın molasından sonra 69 saniyede 6-0’lık seri bulan Darüşşafaka Doğuş farkı bire indirdi (61-60) sonra da 2.5 dakika kala Clyburn’ün üçlüğüyle eşitliği yakaladı: 63- 63. Ancak Sinan’ın art arda 5 sayısıyla Galatasaray klson 1.5 dakikaya 68-64 önde girdi.



Daçka Moerman’la farkı bire indirdi: 69-68. Ancak son dakikada Sinan’ın kritik sayıları galibiyeti ne yarı finali Galatasaray’a getirdi: 77-71.

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