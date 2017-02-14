Galatasaray, Igor Tudor ile anlaştı

Kayserispor yenilgisinden sonra Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray, yeni hocasını buldu.

Futbol - 14 Şubat 2017 13:43
Galatasaray, Igor Tudor ile anlaştı
Bugün yapılacak Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink'le yolları ayıracak olan Galatasaray'da yeni hoca belli oldu.

Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı. Resmi açıklama Yönetim Kurulu onayından sonra yapılacak.
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