Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Igor Tudor, Karabük'te

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Kardemir Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor, akşam saatlerinde Karabük'e geldi.

Futbol - 14 Şubat 2017 19:04
Tudor, uçakla Ankara'ya, oradan da karayoluyla saat 17.30 sıralarında Karabük'e geldi. Basın mensuplarıyla selamlaşarak kulüp tesislerine giren Tudor'un, takımın başında akşam antrenmanına çıkacağı belirtildi. Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Tudor'un antrenman için hazırlık yaptığını, Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberlerle ilgili kendisiyle konuşmadıklarını söyledi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

FUTBOL HABERLERİ

  • Galatasaray, Tudor ile anlaştı
  • Görevine son verilme kararı
  • Trabzonspor 2'nci yarının en iyisi
  • Kasımpaşa'dan Başakşehir'a darbe
  • Fenerbahçe Bursa'ya geldi
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisine ceza yağdı
  • G.Saray, Eyüpspor'la karşılaştı!
  • Antalyaspor taktik çalıştı!
  • Karşıyaka'da Can rekora doğru
  • Fenerbahçe'nin Bursa hazırlığı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Eşinin korumasıyla yasak aşk!
  • Burçin Terzioğlu aşkını anlattı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi
  • Zafer Algöz'den 'Recep İvedik' tepkisi
  • Bensu Soral'ın ikiziyle sporu
  • Mesut Özil ve Amine Gülşe yeniden birlikte mi?
  • Evlilik programlarına milyonluk cezalar
Eşinin korumasıyla yasak aşk!

EN POPÜLER HABERLER

  • Şarkıcı Sıla kazada yaralandı
  • Aleyna Tilki'den çok sert açıklama: Kafayı sıyırmış aptal!
  • Shanina Shaik'ın Sevgililer Günü pozu!
  • Eşinin korumasıyla yasak aşk!
  • Burak Özçivit'ten evlilik teklifi itirafı
  • Dizinin hayranlarına kötü haber
  • Ünlülerin 'Sevgililer Günü' paylaşımları!
  • "İçerde"nin 22. bölümünden ilk sahne!
Şarkıcı Sıla kazada yaralandı