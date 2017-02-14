Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Igor Tudor, Karabük'te

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Kardemir Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor, akşam saatlerinde Karabük'e geldi.

Futbol - 14 Şubat 2017 19:04

Tudor, uçakla Ankara'ya, oradan da karayoluyla saat 17.30 sıralarında Karabük'e geldi. Basın mensuplarıyla selamlaşarak kulüp tesislerine giren Tudor'un, takımın başında akşam antrenmanına çıkacağı belirtildi. Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Tudor'un antrenman için hazırlık yaptığını, Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberlerle ilgili kendisiyle konuşmadıklarını söyledi.

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