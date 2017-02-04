Sarı-kırmızılılar, bu sezonki 15. mağlubiyetini yaşarken, Yunan ekibi ise 12. galibiyetini elde etti.
Galatasaray Odeabank: Micov 14, Fitipaldo, Tyus 7, Schilb 14, Pleiss 15, Daye 2, Sinan Güler 11, Diebler 11, Göksenin 5
Panathinaikos: Singleton 15, Nichols 3, Rivers 5, James 18, Fotsis, Pappas 2, Feldeine 15, Charalampopoulos, Gabriel 5, Gentile, Bourousis 6, Calathes 10
1. periyot: 24-18 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 43-40 (Panathinaikos lehine)
3. periyot: 68-64 (Panathinaikos lehine)
Galatasaray Odeabank: 79 - Panathinakos: 84
(DHA)-Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 21. hafta mücadelesinde konuk ettiği Yunan ekibi Panathinaikos'a 84-79 yenildi.Basketbol - 04 Şubat 2017 15:41
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