Galatasaray Odeabank: 79 - Panathinakos: 84

(DHA)-Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 21. hafta mücadelesinde konuk ettiği Yunan ekibi Panathinaikos'a 84-79 yenildi.

Basketbol - 04 Şubat 2017 15:41
Galatasaray Odeabank: 79 - Panathinakos: 84
Sarı-kırmızılılar, bu sezonki 15. mağlubiyetini yaşarken, Yunan ekibi ise 12. galibiyetini elde etti.

Galatasaray Odeabank: Micov 14, Fitipaldo, Tyus 7, Schilb 14, Pleiss 15, Daye 2, Sinan Güler 11, Diebler 11, Göksenin 5

Panathinaikos: Singleton 15, Nichols 3, Rivers 5, James 18, Fotsis, Pappas 2, Feldeine 15, Charalampopoulos, Gabriel 5, Gentile, Bourousis 6, Calathes 10

1. periyot: 24-18 (Galatasaray Odeabank lehine)


Devre: 43-40 (Panathinaikos lehine)


3. periyot: 68-64 (Panathinaikos lehine)
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