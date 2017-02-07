Galatasaray Odeabank: 82 - TOFAŞ: 73

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray Odeabank, evinde TOFAŞ'ı 82-73 mağlup etti.

Basketbol - 07 Şubat 2017 10:23
Galatasaray Odeabank: 82 - TOFAŞ: 73
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Tofaş ile karşı karşıya geldi. Abdi İpekçi Arena’da oynanan mücadeleyi Galatasaray Odeabank 82-73'lük skorla kazandı.

Karşılaşmadaki ilk sayılar Sinan Güler'in 3 sayılık basketiyle geldi. İlk çeyreğin ikinci dakikası geride kalırken televizyon molasına Sarı-Kırmızılılar 9-0'lık üstünlükle girdi. Mola sonrası Tofaş 10-0'lık bir seri yakalayarak öne geçti. Karşılıklı sayılarla devam eden ilk çeyreğin bitimine 02:56 kala skorda 18-18'lik eşitlik varken Ergin Ataman mola istedi. Kalan süre içerisinde öne geçen Sarı-Kırmızılılar ilk çeyreği 24-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekteki ilk sayılar Galatasaray Odeabank'tan Tyus ile geldi. Karşılıklı sayılarla devam eden çeyreğin bitimine 05:49 kala Galatasaray Odeabank 32-26 öndeyken Tofaş koçu Orhun Ene mola istedi. Mola sonrası Galatasaray Odeabank oyunda hakimiyeti eline aldı ve ilk devreyi 14 sayı farkla 43-29 önde kapattı.

İlk yarı sonunda Galatasaray Odeabank'ta Sinan Güler 11, Alex Tyus da 8 sayıyla oynayarak ön plana çıkan oyuncular oldu.

İkinci yarıya Sarı-Kırmızılılar Daye'den gelen peş peşe basketlerle başladı. Schilb'in peş peşe üçlükleriyle üçüncü çeyreğin bitimine 04:40 kala Galatasaray Odeabank farkı 20'ye kadar yükseltti: 56-36. Tofaş'ın farkı 13'e indirmesiyle beraber çeyreğin bitimine 03:04 kala Ergin Ataman mola istedi: 58-45. Mola sonrası farkın erimesine izin ermeyen Galatasaray Odeabank, üçüncü periyodu 21 sayı farkla 68-47 önde tamamladı.

Dördüncü çeyreğe Tofaş 4-0'lık seriyle başladı ve bitime 09:06 kala Ergin Ataman mola istedi, molaya girilirken Sarı-Kırmızılıların 68-51 üstünlüğü bulunuyordu. Hücumda etkinliğini yükselten Tofaş karşılaşmanın bitimine 05:13 kala farkı 9'a indirdi: 71-62. Karşılıklı sayılarla devam eden dördüncü periyodun bitimine 01:58 kala Galatasaray Odeabank'ın 80-68'lik üstünlüğü bulunurken Tofaş koçu Orhun Ene mola istedi. Mola sonrası kalan sürede Sarı-Kırmızılılar farkın erimesine izin vermedi ve Galatasaray Odeabank karşılaşmadan 82-73'lük galibiyetle ayrıldı.

Çeyrek sonuçları:

1. Çeyrek: 24-20

2. Çeyrek: 19-9 (43-29)

3. Çeyrek: 25-18 (68-47)

4. Çeyrek: 14-26 (82-73)

KAYNAK: galatasaray.org
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