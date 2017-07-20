Galatasaray 1-1 Östersunds

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında sahasında Östersunds ile 1-1 berabere kalan Galatasaray kupadan elendi.

Futbol - 20 Temmuz 2017 19:31

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında sahasında Östersunds ile karşılaşan Galatasaray 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya erken veda etti.



İlk maçta rakibine 2-0 mağlup olan Sarı Kırımızı takım Türk Telekom Stadyumu'nda yaklaşık 30 bin taraftarının önünde karşılaştığı İsveç ekibine karşı oyunda hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 1-1'lik skor ile ayrıldı. Östersunds takımının golünü 60.dakikada penaltıdan Nouri kaydederken, Galatasaray'ın golünü ise 69.dakikada Ahmet Çalık attı. Galatasaray bu skor ile UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.



TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Türk Telekom Stadyumunu büyük umutlar ile gelen ve Galatasaray'dan iyi oyunla farklı skor bekleyen Sarı-Kırmızılı taraftar bir türlü gelmeyen gol ve Östersunds'un 1-0 öne geçmesinin ardından yönetim ve Tudor aleyhinde protestolarda bulundular. Yönetimi ve Hırvat teknik adamı istifaya davet eden Galatasaray taraftarı, sözleşmesi fesih edilen Wesley Sneijder'in de lehine tezahüratlarda bulundu.



DHA

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