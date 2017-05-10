Galatasaray salonda çalıştı

Futbol - 10 Mayıs 2017 16:08

Igor Tudor'un yağmur nedeniyle ağırlaşan zemin yerine salonda çalışma yaptırmayı tercih ettiği öğrenilirken; ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile devam etti.İŞTE O GÖRÜNTÜLER:KAYNAK: DHA