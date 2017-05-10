Galatasaray salonda çalıştı

Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray bu sabah salonda çalıştı.

Futbol - 10 Mayıs 2017 16:08
Galatasaray salonda çalıştı
Igor Tudor'un yağmur nedeniyle ağırlaşan zemin yerine salonda çalışma yaptırmayı tercih ettiği öğrenilirken; ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile devam etti.

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KAYNAK: DHA
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Bağlantılar: Galatasaray

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