Igor Tudor'un yağmur nedeniyle ağırlaşan zemin yerine salonda çalışma yaptırmayı tercih ettiği öğrenilirken; ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile devam etti.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
KAYNAK: DHA
Galatasaray salonda çalıştı
Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray bu sabah salonda çalıştı.Futbol - 10 Mayıs 2017 16:08
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