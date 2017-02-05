Galatasaray'a Başakşehir darbesi ağır oldu

Sarı-kırmızılı takım hem kupadan elendi hem de 3 sakat verdi.

Spor - 05 Şubat 2017 12:57
Galatasaray'a Başakşehir darbesi ağır oldu
Galatasaray, dün akşam Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sakatlık yaşayan futbolcular ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Selçuk İnan ve Wesley Sneijder'in sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma, Lionel Carole'ün ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme, ödem ve kemik kontüzyonu olduğunu bildirildi.

Galatasaray'ın 3 futbolcunun sağlık durumları ile ilgili açıklaması şöyle: "Selçuk İnan'ın bugün yapılan MR tetkikinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Wesley Sneijder'ın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole'ün ise yapılan MR tetkikinde sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme, ödem ve kemik kontüzyonu tespit edilmiştir. Üç oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır."

Kaynak: DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SPOR HABERLERİ

  • Kabayel Avrupa Boks Şampiyonu
  • Ronaldinho İstanbul'da
  • Kupada Aslan avı! Pektemek yaktı!
  • Quaresma'nın sözleşmesi uzatıldı
  • Galatasaray: 79 - Panathinakos: 84
  • Altınordu'da Madrid heyecanı
  • bisiklet yol yarışları sürüyor
  • 2017 Davis Cup başladı
  • Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu
  • Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Bensu Soral'ın ikiz kardeşi ortaya çıktı!
  • Helin Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımını neden sildi?
  • Tolga Sarıtaş'a büyük şok!
  • Hanife ve Serkan ayrılığının sebebi Melisa mı?
  • İşte Hira'nın doğum günü sürprizi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "İçerde"den nefes kesen tanıtım!
  • Bulgaristan'da zirve hatırası!
Bensu Soral'ın ikiz kardeşi ortaya çıktı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Farah Zeynep Abdullah'tan aşk ve kavga açıklaması
  • İnce belli Bella Hadid
  • Centilmen Caner Erkin
  • Burak Özçivit aşk geldi!
  • 'İçerde' devam edecek mi?
  • Gülben Ergen'in maddi sıkıntısı
  • İşte Survivor 2017'de haftanın eleme adayları
  • Aleyna Tilki'nin sınav notu kavgası
Farah Zeynep Abdullah'tan aşk ve kavga açıklaması