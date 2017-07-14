Wesley Sneijder'in gidişi Galatasaray taraftarını memnun etmedi. Yıldız oyuncu ile anlaşmalı olarak yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim taraftarın hışmına uğradı.
Florya'da toplanan Galatasaray taraftarları, Dursun Özbek ve yönetimini istifaya çağırdılar.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Galatasaray'da isyan! Florya'da protesto!
Wesley Sneijder'in gönderilmesinin ardından yönetimin bu kararına öfkelenen sarı-kırmızılı taraftarlar soluğu Florya'da aldı.Spor - 14 Temmuz 2017 23:44
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