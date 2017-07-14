Galatasaray'da isyan! Florya'da protesto!

Wesley Sneijder'in gönderilmesinin ardından yönetimin bu kararına öfkelenen sarı-kırmızılı taraftarlar soluğu Florya'da aldı.

Spor - 14 Temmuz 2017 23:44

Wesley Sneijder'in gidişi Galatasaray taraftarını memnun etmedi. Yıldız oyuncu ile anlaşmalı olarak yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim taraftarın hışmına uğradı.



Florya'da toplanan Galatasaray taraftarları, Dursun Özbek ve yönetimini istifaya çağırdılar.



Kaynak: hurriyet.com.tr

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