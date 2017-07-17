Galatasaray'da Mariano 3 yıllık imzayı attı

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho'ya 3 yıllık imzayı attırdı.

Futbol - 17 Temmuz 2017 15:11
Galatasaray'da Mariano 3 yıllık imzayı attı
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törende konuşan Mariano, şunları söyledi:

"Galatasaray gibi önemli ve büyük bir ailenin parçası olacağım için mutluyum. Umarım burada önemli başarılara imza atar, şampiyonluk ve kupalar kazanırım. Galatasaray'dan teklifi duyduğumda hiç düşünmedim. Hemen kabul ettim. Galatasaray Türkiye'de şampiyonluğa oynayan ve Avrupa'da ismini duyuran bir takım. Taffarel'den takım, camia ve İstanbul hakkında bilgi aldım. Olumlu şeyler söyledi."

Östersunds ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı ile ilgili de konuşan Brezilyalı oyuncu, "Östersunds ile bir maçımız daha var. Kendi stadımız ve taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu avantajla turu geçeceğimizi düşünüyorum. Taraftar emin olsun ki sahada yüzde 200'ünü veren, son dakikaya kadar mücadele eden, yılmayan bir oyuncu görecekler" ifadelerini kullandı.

İmza törenine katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Mariano, Galatasaray Futbol Takımı'nın eksikleri çerçevesinde takımımıza güç katacaktır" dedi.


Kaynak:DHA
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Bağlantılar: Galatasaray, Mariano

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