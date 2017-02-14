Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: "Yeni teknik direktör çalışmalarına yarın sabah itibariyle başlayacağız"
Galatasaray'da Riekerink gönderildi!
Jan Olde Riekerink ile Galatasaray'ın yolları ayrıldı..Spor - 14 Şubat 2017 19:23
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