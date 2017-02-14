Galatasaray'da Riekerink gönderildi!

Jan Olde Riekerink ile Galatasaray'ın yolları ayrıldı..

Spor - 14 Şubat 2017 19:23
Galatasaray'da Riekerink gönderildi!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: "Yeni teknik direktör çalışmalarına yarın sabah itibariyle başlayacağız"
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SPOR HABERLERİ

  • Igor Tudor, Karabük'e geldi
  • Büyük slalomda birinci Alex
  • Karabükspor Başkanı'ndan tepki!
  • Galatasaray, Tudor ile anlaştı
  • Daçka, Gaziantep'te kazandı!
  • Görevine son verilme kararı
  • "Tek amacımız ligde kalmak"
  • Özbek'ten Riekerink açıklaması
  • EuroCup’ta çeyrek final istiyor
  • Kar voleybolu turnuvası!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Eşinin korumasıyla yasak aşk!
  • Burçin Terzioğlu aşkını anlattı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi
  • Zafer Algöz'den 'Recep İvedik' tepkisi
  • Bensu Soral'ın ikiziyle sporu
  • Mesut Özil ve Amine Gülşe yeniden birlikte mi?
  • Evlilik programlarına milyonluk cezalar
Eşinin korumasıyla yasak aşk!

EN POPÜLER HABERLER

  • Şarkıcı Sıla kazada yaralandı
  • Aleyna Tilki'den çok sert açıklama: Kafayı sıyırmış aptal!
  • Shanina Shaik'ın Sevgililer Günü pozu!
  • Eşinin korumasıyla yasak aşk!
  • Burak Özçivit'ten evlilik teklifi itirafı
  • Dizinin hayranlarına kötü haber
  • Ünlülerin 'Sevgililer Günü' paylaşımları!
  • "İçerde"nin 22. bölümünden ilk sahne!
Şarkıcı Sıla kazada yaralandı