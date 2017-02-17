Galatasaray'da Sneijder ve Eren Derdiyok şoku
Galatasaray'da Sneijder ve Eren Derdiyok, Çaykur Rize kadrosunda yok.Futbol - 17 Şubat 2017 14:27
Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıkları süren Wesley Sneijder ile Eren Derdiyok kadroya alınmadı.
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