Galatasaray'da Sneijder ve Eren Derdiyok şoku

Galatasaray'da Sneijder ve Eren Derdiyok, Çaykur Rize kadrosunda yok.

Futbol - 17 Şubat 2017 14:27
Galatasaray'da Sneijder ve Eren Derdiyok şoku
Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıkları süren Wesley Sneijder ile Eren Derdiyok kadroya alınmadı.
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