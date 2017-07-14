Galaxy S8'in mini versiyonu ortaya çıktı

Samsung, S8'in farklı versiyonları ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de Samsung Galaxy S8 Mini!

Teknoloji - 14 Temmuz 2017 19:45
Galaxy S8'in mini versiyonu ortaya çıktı
Geekbench veritabanında ortaya çıkan ve üst seviye donanımı ile dikkat çeken SM-G9600 model numaralı cihaz, uygun fiyatlı ve kullanışlı yapısıyla dikkatleri üzerinde toplayacak gibi duruyor.

Geekbench'te yer alan verilere göre SM-G9600, Qualcomm'un 1.77 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 840 işlemcisine sahip olacak. Ayrıca bu telefon 4GB RAM barındıracak.

Ayrıca, anakartkod adının sdm840 olması, Snapdragon 820'nin daha iyi grafik ve modeme sahip versiyonu olarak nitelendirilen işlemcinin Galaxy S8 Mini'de kullanılacağı belirtiliyor.

Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi ile çalışacak telefonun tasarım, kamera ve diğer özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
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