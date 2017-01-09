Galleria'da çocuklara kar tatili!

Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi olan Galleria'da çocuklarınıza kar tatilinin en güzelini yaşatın...

Eğlence - 09 Ocak 2017 09:35
Galleria'da çocuklara kar tatili!
Türkiye’nin ilk büyük alışveriş merkezi olan Galleria 7'den 70'e tüm ziyaretçilerini en kusursuz şekilde ağırlamaya devam ediyor. Galleria'nın içerisinde çocuğunuz için özel olarak hazırlanmış bir oyun alanı yer alıyor. Dilerseniz çocuğunuz ile orada oynayabilirsiniz. Bir farklı seçenek ise sinema! Çocuğunuz ile Galleria'da sinemaya gitmek hem çocuğunuza hem de size keyif verecek.

Film önerisi:

Kartopu Savaşları


Konu:

Kış tatilini eğlenerek geçirmek isteyen ve küçük bir köyde yaşayan çocuklar, büyük bir kartopu savaşı yapmaya karar verirler. İki gruba ayrılırlar, birinin lideri 11 yaşındaki Luke, diğerininki ise yine aynı yaştaki, köye yeni gelen Sophie'dir. Sophie'nin ekibi, kendilerine kardan bir şato inşa ederler, tatil sonunda şato kimin elinde olursa o kazanacaktır. Ancak eğlenceli başlayan iki taraf arasındaki rekabet, zamanla sürtüşmelere yol açar. Hep birlikte eğlendikleri günlere dönebilmek için yine birlikte hareket etmeleri gerekecektir.

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Bağlantılar: Galleria

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