Game of Thrones'un yıldızı Sophie Turner hamile mi?

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle büyük başarı yakalayan güzel oyuncu Sophie Turner ile ilgili bomba gibi bir iddia gündeme düştü.Geçtiğimiz yaz Jonas Brothers grubundan Joe Jonas ile Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle hayatını birleştiren Sophie Turner'ın hamile olduğun iddia edildi. Just Jared’a konuşan çifte yakın bir kaynak, çiftin bebek haberine çok sevindiğini dile getirdi. Sophie Turner ve Joe Jonas'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.