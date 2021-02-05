2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine giren ve aynı sene kızı Aylin Mavi'yi kucağına alan Gamze Erçel, oyuncu kardeşi Hande Erçel ile pozunu paylaştı.
Ayna karşısında çekilen karelerini Instagram'ın hikaye bölümünden yayınlayan Gamze Erçel, "Onun güzelliğini görünce kendimi çekemedim" notunu düştü.
Gamze Erçel: Onun güzelliğini görünce...
Caner Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Gamze Erçel, oyuncu kardeşi Hande Erçel ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
05.02.2021 16:43 Magazin