Gamze Erçel: Onun güzelliğini görünce...

Caner Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Gamze Erçel, oyuncu kardeşi Hande Erçel ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

05.02.2021 16:43 Magazin

Gamze Erçel: Onun güzelliğini görünce... 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine giren ve aynı sene kızı Aylin Mavi'yi kucağına alan Gamze Erçel, oyuncu kardeşi Hande Erçel ile pozunu paylaştı.

Ayna karşısında çekilen karelerini Instagram'ın hikaye bölümünden yayınlayan Gamze Erçel, "Onun güzelliğini görünce kendimi çekemedim" notunu düştü.

YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: