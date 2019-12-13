Gamze Erçel sokakta doğum yapacak!

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 3 yıldır birlikte olduğu Caner Yıldırım ile geçtiğimiz nisan ayına hayatını birleştirdi. Çiftin bebeklerini kucaklarına almasına günler kaldı.Gamze Erçel, sosyal medya hesabında karnı burnunda bir fotoğraf paylaştı. Burcu Özberk'in doğum gününe katılan Erçel, paylaşımına "Neredeyse 40. hafta... Evet, hala geziyorum" notunu düştü. Erçel'in fotoğrafına, "Doğur artık. Sen de rahatla biz de Gamze", "Çok güzelsiniz. Mavi ne zaman geleceksin? Çabuk gel, hadi!", "Sokakta doğuracaksın diye korkuyorum" yorumları geldi.