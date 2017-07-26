Gamze estetiği trendi yayılıyor!

Son günlerde estetik cerrahide göğüs, burun ve dudak operasyonlarının yerini gamze estetiği aldı. Miranda Kerr'den Brad Pitt'e, Jennifer Garner'dan Ariana Grande'ye benzemek isteyenler gamze estetiği yaptırıyor.

Güzellik - 26 Temmuz 2017 19:15

Son zamanlarda estetik cerrahide ‘gamze’ popüler oldu. Göğüs büyütme, dudak dolgusu yaptırma, burun küçültme ameliyatlarının yerini yapay gamze operasyonları aldı.



Miranda Kerr, Brad Pitt, Jennifer Garner, Ariana Grande gibi ünlülere benzemek isteyenler yanaklarına yapay gamze yaptırıyor. Gamzeli olmak isteyenlerin sayısının son zamanlarda üçe katlandığı belirtildi.



Ünlülere benzemek isteyenler, plastik cerrahi kliniklerine başvuruyor. Operasyon yaklaşık 30 dakika ve genel anestezisiz yapılıyor.



Yarı kalıcı özellik taşıyan yapay gamzeler iki aydan daha uzun bir süre kalıyor. Gamze estetiğinin bedeli 800 dolar ile 2500 dolar arasında değişiyor.

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