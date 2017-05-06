Oyuncu Gamze Karaman ile işadamı Nedim Keçeli, 31 Mart'ta İstanbul'da nikah masasına oturduktan sonra dün akşam da düğün yaptı.
İtalya'da düzenlenen muhteşem gecceye Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın da aralarında bulunduğu bir çok ünlü isim katıldı
Düğüne katılan davetliler o gecceden fotoğrafları Instagram'da paylaştı.
Gamze Karaman ve Nedim Keçeli'nin düğünü
Gamze Karaman ile işadamı Nedim Keçeli İtalya'da muhteşem düğünle evlendi.Magazin - 06 Mayıs 2017 11:17
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