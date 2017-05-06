Gamze Karaman ve Nedim Keçeli'nin düğünü

Magazin - 06 Mayıs 2017 11:17

Oyuncu Gamze Karaman ile işadamı Nedim Keçeli, 31 Mart'ta İstanbul'da nikah masasına oturduktan sonra dün akşam da düğün yaptı.İtalya'da düzenlenen muhteşem gecceye Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın da aralarında bulunduğu bir çok ünlü isim katıldıDüğüne katılan davetliler o gecceden fotoğrafları Instagram'da paylaştı.