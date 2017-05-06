Gamze Karaman ve Nedim Keçeli'nin düğünü

Gamze Karaman ile işadamı Nedim Keçeli İtalya'da muhteşem düğünle evlendi.

Magazin - 06 Mayıs 2017 11:17
Gamze Karaman ve Nedim Keçeli'nin düğünü
Oyuncu Gamze Karaman ile işadamı Nedim Keçeli, 31 Mart'ta İstanbul'da nikah masasına oturduktan sonra dün akşam da düğün yaptı.

İtalya'da düzenlenen muhteşem gecceye Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın da aralarında bulunduğu bir çok ünlü isim katıldı

Düğüne katılan davetliler o gecceden fotoğrafları Instagram'da paylaştı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hiçbir cinsiyete ait değil!
  • Monica Bellucci'den olay itiraf!
  • "Kardashian ailesine rakibiz"
  • Burak Hakkı fena yakalandı
  • Hazal Kaya Yunanistan'a kaçtı

Hiçbir cinsiyete ait değil!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ayrıldılar mı? Aslıhan cevap verdi!
  • Aşkları belgelendi, keyifler kaçtı
  • Ünlü oyuncu estetik yaptırdı mı?
  • Beyaz Show'dan sevindiren karar!
  • Murat ve Aslı aşkı bitti mi?
  • Nusret'ten Ünlüler'e et ziyafeti!
  • Deniz'den 'derin dekolte' yorumu!
  • Fİ'nin 7. yeni bölümü yayınlandı!
  • Selin'in set trendi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hande Erçel'den Instagram'ı karıştıran paylaşım!
  • Cesur ve Güzel'de kafalar karışık!
  • Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer
  • Evlilik programlarının saati değişiyor
  • Acun Ilıcalı'nın kızları konseyde!
  • Kenan Doğulu: Kavga ettiler gözünden yara aldı!
  • Aleyna Tilki'nin Nazım Hikmet'li tweeti olay oldu!
  • Kısmetse Olur bitiyor
Hande Erçel'den Instagram'ı karıştıran paylaşım!